За сутки в Москве выявлено 750 случаев заражения коронавирусом

В столице снижается число заболевших

750 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 219 354 человека, умерли 3 714 пациентов. Число вылечившихся выросло до 146 714 человек.

В Москве 23 июня были сняты ограничения на работу ресторанов и фитнес-центров. Пока что свои двери открыли только 58% спортивных заведений, а начавшие работу фитнесс-клубы смогли принять не более четверти посетителей от докризисных показателей.

Также на этой неделе в Москве снова разрешено заниматься спортом в парках. При этом нужно обязательно соблюдать дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Москвичи снова могут пользоваться уличными тренажёрами, открыт доступ и на детские площадки во дворах.

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