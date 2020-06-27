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За сутки в Москве выявлено 750 случаев заражения коронавирусом

10:55
  • суббота
  • 27 июня 2020

В столице снижается число заболевших

 750 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 219 354 человека, умерли  3 714 пациентов. Число вылечившихся выросло до 146 714 человек.
В Москве за сутки выявлено менее тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В Москве 23 июня были сняты ограничения на работу ресторанов и фитнес-центров. Пока что свои двери открыли только 58% спортивных заведений, а начавшие работу фитнесс-клубы смогли принять не более четверти посетителей от докризисных показателей.

Также на этой неделе в Москве снова разрешено заниматься спортом в парках. При этом нужно обязательно соблюдать дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Москвичи снова могут пользоваться уличными тренажёрами, открыт доступ и на детские площадки во дворах.

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