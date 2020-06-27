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Число заболевших COVID-19 в России увеличилось до 627 тысяч

10:52
  • суббота
  • 27 июня 2020

С каждым днём регистрируется всё меньше больных

За сутки в России зафиксировано 6 852 случая заражения коронавирусом, всего выявлено 627 646 человек с COVID-19.  Более месяца Москва не вносит в статистику большое число заражённых, за сутки в столице зарегистрировано 750 больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 219 354 инфицированных, вылечились 146 043 человека.
Ученые развеяли миф о передаче коронавируса

Между тем эксперты и учёные всё чаще говорят о возможном приходе второй волны коронавируса. В некоторых европейских странах уже наблюдается рост заболеваемости, а в США он не прекращался.

Вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предрек вспышку COVID-19, уверяет, что Россию ожидает всплеск коронавируса уже через две недели. По его мнению, в первую очередь под угрозой находятся крупные транспортные города. В подтверждении этой версии во Всемирной организации здравоохранения также заявили об опасности пандемии, которая пока не побеждена.

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