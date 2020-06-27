"Мы в вас верим": Путин поздравил выпускников с окончанием школы

Выпускные вечера проходят в России

По всей стране тысячи студентов и школьников прощаются с учебными заведениями. Символичный праздник, который открывает новую веху в жизни каждого молодого человека - выпускники определяются с профессией и делают шаг в новую, самостоятельную жизнь.

В этом году пандемия внесла свои коррективы, но торжества всё же состоятся. Всероссийский выпускной пройдёт в онлайн-формате. Программа очень насыщенная: викторины, лекции, конкурсы и концерты. На популярных интернет-площадках в прямом эфире свои напутствия передадут педагоги, директора школ и ректоры вузов, министры, главы крупных компаний, родители. Ночью в северной столице пройдет фестиваль "Алые паруса" - бригантина войдет в акваторию Финского залива.

Поздравления выпускникам звучат по всей стране, первым к ним обратился Владимир Путин. Президент пожелал им никогда не переставать мечтать, строить самые дерзновенные планы. "Если уверены в своей цели – смело идите к ней, какой бы фантастической поначалу она ни казалась. Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, искусстве, спорте, в технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит, и в жизни", - сказал глава государства. Мы в вас верим и знаем, что у вас всё получится, отметил Путин.

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