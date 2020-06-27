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Явка на онлайн-голосовании по Конституции превысила 70%

12:02
  • суббота
  • 27 июня 2020

Избиратели проявляют активность

Явка на онлайн-голосование в Москве составила 70%. Такая форма волеизъявления доказала свою востребованность. Активность отмечают и на участках. Причём, в целом процесс идет без серьезных нарушений. Наблюдатели строго следят и за соблюдением санитарных норм, ведь безопасность в приоритете.
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Прежде чем на участок войдут первые избиратели, все поверхности тщательно дезинфицируют. Потом для всех уже привычная процедура - измерение температуры и дезинфекция рук. Тем, кто пришел без средств защиты, маски и перчатки выдадут. Ещё одной особенностью голосования является то, что избиратели в помещении должны следовать строго по проложенному и указанному стрелками на полу маршруту. При этом движение потоков людей продумано так, чтобы они не пересекались. Проверить, насколько точно соблюдены рекомендации, а также отдать свой голос пришла и председатель ЦИК Элла Панфилова.

В третий день голосования страна вступает с хорошей явкой. Свой голос по поправкам к Конституции отдали уже 10 миллионов россиян. Причём, как внутри страны, так и за её пределами.

За ходом голосования внимательно следят наблюдатели, которые ведут фото- видеосъёмку. Серьёзных нарушений по итогам двух дней не выявлено. Хотя попытки обмануть систему, например, в Москве, отдав свой голос и на участке и на портале, были. Однако Мосгоризбирком пресекает любые случаи дискредитации голосования и напоминает об ответственности: от штрафа в 30 тысяч рублей до уголовной ответственности. Все сообщения о возможных нарушениях, обращения граждан обрабатывают и члены Общественной палаты.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
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