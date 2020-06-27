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Военные опубликовали видео перехвата американских самолётов над Чёрным морем

13:01
  • суббота
  • 27 июня 2020

Они вели разведку неподалёку от берегов Крыма

Министерство обороны обнародовало кадры перехвата сразу трёх американских военных самолётов. Они были обнаружены над нейтральными водами Чёрного моря.
Российский Су-30 перехватил американские самолеты над Черным морем

Патрульный Boeing P-8 Poseidon, разведчик и заправщик держали курс в сторону российской границы. В воздух был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота, который вынудил непрошеных гостей изменить направление движения.

В Минобороны отмечают: в последние дни подобные инциденты происходят всё чаще. За последние две недели американские бомбардировщики дважды пытались приблизиться к нашим границам со стороны Балтийского и Охотского морей, сообщает "ТВ Центр".

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