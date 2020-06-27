Военные опубликовали видео перехвата американских самолётов над Чёрным морем

Они вели разведку неподалёку от берегов Крыма

Министерство обороны обнародовало кадры перехвата сразу трёх американских военных самолётов. Они были обнаружены над нейтральными водами Чёрного моря.

Патрульный Boeing P-8 Poseidon, разведчик и заправщик держали курс в сторону российской границы. В воздух был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота, который вынудил непрошеных гостей изменить направление движения.

В Минобороны отмечают: в последние дни подобные инциденты происходят всё чаще. За последние две недели американские бомбардировщики дважды пытались приблизиться к нашим границам со стороны Балтийского и Охотского морей, сообщает "ТВ Центр".

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