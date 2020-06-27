Российским дипломатам угрожают после публикации в The New York Times

МИД предупреждает Белый дом

В российском посольстве в Вашингтоне сообщили об угрозах, поступающих в адрес дипломатов из-за фейковых новостей американских СМИ. Накануне, 26 июня газета The New York Times обвинила Москву в финансовой помощи боевикам афганского движения "Талибан", запрещённого в России.

Не приводя никаких доказательств, издание сообщает, что российская разведка платила террористам за убийства американских военных. После публикации, на страницах нашего посольства в соцсетях стали появляться комментарии с угрозами.

В МИДе публикацию статьи назвали "незатейливым вбросом пропагандистов американской разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане". А российское посольство потребовало от США соблюдать дипломатические нормы.

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