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В России открывается туристический сезон

12:17
  • суббота
  • 27 июня 2020

Пандемия идёт на спад

По всей России постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом. Туристов уже ждут на Балтийском побережье, в Калининграде официально стартовал курортный сезон. А во Владивостоке после долгого перерыва снова открываются веранды кафе и ресторанов.
Россия готова к открытию туристического сезона

У клиентов при входе проверяют температуру. В служебном помещении, где работает персонал, контроль ещё строже. Кроме электронного термометра, владельцы установили специальный тепловизор. Он тоже сканирует температуру тела у поваров и официантов. Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на веранде все столики накрыты через один.

Вторая половина лета, говорят в Ростуризме, скучной не будет. По крайней мере для тех, кто сам заинтересован провести отпуск на море, в горах или на просторах средней полосы России. Федеральное агентство предлагает туры в Карелию, на Байкал, Нижегородскую, Ярославскую, Тверскую области, сообщает "ТВ Центр".

Впервые чартеры смогут отвезти путешественников посмотреть на красоты Хакасии. Традиционно в списке - Крым.  В Симферополе даже аэропорт стал достопримечательностью. На привокзальной площади расцвела лаванда - один из главных символов курортного полуострова.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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