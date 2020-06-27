Героический поступок майора полиции попал на видео

Он спас трёхлетнего мальчика

В Хабаровске наградили оперативника, который спас трёхлетнего ребёнка из-под колёс автомобиля во время ДТП. За проявленные отвагу и самоотверженность сотруднику уголовного розыска вручили медаль "За смелость во имя спасения".

В Сети опубликованы кадры происшествия, снятые камерой наблюдения. На них видно, как микроавтобус внезапно разворачивается, нарушая правила дорожного движения, происходит ДТП. По предварительным данным, водитель фургона потерял сознание, а из открытого окна на дорогу падает трёхлетний малыш.

Очевидцем происшествия стал майор Александр Богатырёв, который остановился на светофоре. Он выскочил из машины, схватил ребёнка и отнёс в безопасное место тем самым предотвратив трагедию. Слова благодарности майору полиции выразила семья мальчика, сообщает "ТВ Центр".

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