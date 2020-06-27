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Стаи саранчи поедают посевы в Южной Америке (видео)

13:47
  • суббота
  • 27 июня 2020

Насекомые оккупировали несколько стран

Катастрофическое нашествие саранчи переживают страны Южной Америки. Многомиллионные стаи насекомых уничтожают посевы на северо-востоке Аргентины. К нападению готовятся Уругвай и южные штаты Бразилии, там уже введён режим чрезвычайной ситуации.
Индия столкнулась с нашествием саранчи

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как гигантские живые тучи буквально заслоняют небо и блокируют обзор водителям на дорогах. Нынешняя популяция возникла в Парагвае, где уже действует режим ЧС, передаёт "ТВ Центр".

Саранча поедает всё - кукурузу, маниоку, овёс, пшеницу и сахарный тростник. По мнению биологов, скопления саранчи в огромные стаи и участившиеся набеги вызваны глобальным изменением климата.

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