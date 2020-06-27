Меркель предупредила Европу о серьёзных потрясениях

США больше не правят миром

Гегемония США в Европе подходит к концу. Этот очевидный факт наконец-то признали в Старом Свете: Ангела Меркель призвала человечество готовиться к новому миру, в котором не будет лидерства Вашингтона. Это, безусловно, скажется на жизни Европы и приведёт к переделу миропорядка.

Канцлер Германии прокомментировала решение Штатов частично вывести свой воинский контингент из ФРГ. "США могут уже не стремиться к мировому лидерству и Европе стоит всерьёз над этим задуматься", - цитирует Меркель Тhe Guardian.

Она признала, что современная Европа развивается с определённым знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Больше этого не будет – такой вывод можно сделать из заявления канцлера Германии.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение сократить американский воинский контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек. Глава Белого дома обвинил Берлин в том, что он тратит мало средств на оборону в рамках НАТО. Решение в Вашингтоне было принято без каких-либо консультаций с Германией или другими странами Альянса.

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