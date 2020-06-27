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Число победителей программы "Миллион призов" превысило 640 тысяч человек

11:07
  • суббота
  • 27 июня 2020

Розыгрыши продолжаются

Победителями очередного розыгрыша программы "Миллион призов" в столице стали 254 179 человек. Всего состоялось два розыгрыша, 644 520 человек получили выигрышные коды, сообщается на сайте mos.ru.
Первыми победителями программы "Миллион призов" стали более 390 тысяч человек

Всего в программе предусмотрено два миллиона призов номиналом от одной до четырёх тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Выигрыш можно обменять на бонусы и скидки от крупных торговых сетей, кафе и ресторанов, а также на городские поощрения до конца года.

Все, кто проголосует любым способом по поправкам к Конституции, могут стать участниками программ "Миллион призов".  На избирательных участках голосующим выдадут сертификаты с уникальным номером. При электронном голосовании на телефон автоматически поступит сообщение с уникальным номером. Розыгрыши будут проходить до 2 июля.

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