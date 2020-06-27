Наблюдатель от ЛДПР высоко оценила организацию голосования по поправкам к Конституции в Москве

Нарушений не выявлено
Нарушений на избирательных участках по голосованию по поправкам в Конституцию не выявлено, процесс организован на высоком уровне. С такой оценкой выступила наблюдатель от ЛДПР Екатерина Нечаева.
"Созданы все условия для голосования граждан, в том числе соблюдены все меры профилактики в связи с коронавирусной инфекцией. Каждый гражданин в свободном доступе может прийти и выразить свою позицию", - отметила Нечаева. Она не увидела препятствий для работы наблюдателей от всех политических структур.
Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Его итоги будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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