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Наблюдатель от ЛДПР высоко оценила организацию голосования по поправкам к Конституции в Москве

11:14
  • суббота
  • 27 июня 2020

Нарушений не выявлено

Нарушений на избирательных участках по голосованию по поправкам в Конституцию не выявлено, процесс организован на высоком уровне. С такой оценкой выступила наблюдатель от ЛДПР Екатерина Нечаева.
Жириновский оценил поправки в Конституцию

"Созданы все условия для голосования граждан, в том числе соблюдены все меры профилактики в связи с коронавирусной инфекцией. Каждый гражданин в свободном доступе может прийти и выразить свою позицию", - отметила Нечаева. Она не увидела препятствий для работы наблюдателей от всех политических структур.

Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Его итоги будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате.

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