Трамп приказал сажать в тюрьму за разрушение памятников

Вандалам грозят большие сроки

За снос и разрушение памятников в США теперь грозит тюремный срок. Дональд Трамп подписал соответствующий указ, по которому протестующих можно строго наказывать.

“Мне только что выпала честь подписать очень серьёзный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии преступному насилию. Длительные тюремные сроки предусмотрены за это беззаконие против нашей страны”, - отметил глава Белого дома. Сроки за вандализм в отношении монументов будут немалые – до 10 лет лишения свободы.

Беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого при задержании несколько минут душил полицейский. Протестующие начали грабить магазины, вступать в уличные бои с полицией и сносить памятники. К охране порядка в США привлечена Национальная гвардия.

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