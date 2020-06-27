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Трамп приказал сажать в тюрьму за разрушение памятников

11:36
  • суббота
  • 27 июня 2020

Вандалам грозят большие сроки

За снос и разрушение памятников в США теперь грозит тюремный срок. Дональд Трамп подписал соответствующий указ, по которому протестующих можно строго наказывать.
Протесты в США: запрет эскимо и суды над памятниками

“Мне только что выпала честь подписать очень серьёзный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии преступному насилию. Длительные тюремные сроки предусмотрены за это беззаконие против нашей страны”, - отметил глава Белого дома. Сроки за вандализм в отношении монументов будут немалые – до 10 лет лишения свободы.

Беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого при задержании несколько минут душил полицейский. Протестующие начали грабить магазины, вступать в уличные бои с полицией и сносить памятники. К охране порядка в США привлечена Национальная гвардия.

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