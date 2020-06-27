В своём офисе в Москве найден мёртвым глава известной компании

Не исключён суицид

В своём кабинете в Москве обнаружен мёртвым глава девелоперской компании "Пионер" Андрей Грудин. Не исключено, что он покончил жизнь самоубийством, сообщает ТАСС. Источники агентства в полиции говорят, что рядом с телом найдена предсмертная записка.

Андрею Грудину был 51 год, он давно работал на строительном рынке. Возглавляемая им компания находится на 37 месте по объёму текущего строительства, в апреле этого года она получила статус системообразующего застройщика.

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