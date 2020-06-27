ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В своём офисе в Москве найден мёртвым глава известной компании

14:35
  • суббота
  • 27 июня 2020

Не исключён суицид

В своём кабинете в Москве обнаружен мёртвым глава девелоперской компании "Пионер" Андрей Грудин. Не исключено, что он покончил жизнь самоубийством, сообщает ТАСС. Источники агентства в полиции говорят, что рядом с телом найдена предсмертная записка.

Андрею Грудину был 51 год, он давно работал на строительном рынке. Возглавляемая им компания находится на 37 месте по объёму текущего строительства, в апреле этого года она получила статус системообразующего застройщика.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники полиции и врачи скорой
Сотрудники полиции и врачи скорой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.