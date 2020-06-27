ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

49-летняя Кудрявцева впервые показала своего внука

14:15
  • суббота
  • 27 июня 2020

Фото опубликовано в Instagram звезды

Лера Кудрявцева опубликовала у себя в Instagram фото с внуком Лёвой. Телеведущая счастлива от того, что она мать двухлетней дочери и бабушка внука того же возраста.
"Спасибо за все": Лера Кудрявцева нежно обратилась к мужу

Сейчас Кудрявцева отдыхает с подрастающим поколением в санатории на Чёрном море. В соцсети молодая бабушка поделилась кадрами весёлого семейного купания в бассейне и впервые показала своего двухлетнего внука Лёву.

"Я – баба Лера. А ещё у меня невестка красавица, покажу потом", - написала ведущая шоу "Секрет на миллион".

 

Сыну Кудрявцевой Жану в этом году исполнилось 30-лет. Лера подарила ему на юбилей новый автомобиль. До этого состоятельная теледива преподнесла сыну квартиру. Известно, что он также, как и мама трудится на телеканале НТВ. Родила его Лера в 19 лет и назвала в честь своего любимого актера – Жана-Клода Ванн Дамма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева с внуком
Лера Кудрявцева с внуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.