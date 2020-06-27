49-летняя Кудрявцева впервые показала своего внука

Фото опубликовано в Instagram звезды

Лера Кудрявцева опубликовала у себя в Instagram фото с внуком Лёвой. Телеведущая счастлива от того, что она мать двухлетней дочери и бабушка внука того же возраста.

Сейчас Кудрявцева отдыхает с подрастающим поколением в санатории на Чёрном море. В соцсети молодая бабушка поделилась кадрами весёлого семейного купания в бассейне и впервые показала своего двухлетнего внука Лёву.

"Я – баба Лера. А ещё у меня невестка красавица, покажу потом", - написала ведущая шоу "Секрет на миллион".

Сыну Кудрявцевой Жану в этом году исполнилось 30-лет. Лера подарила ему на юбилей новый автомобиль. До этого состоятельная теледива преподнесла сыну квартиру. Известно, что он также, как и мама трудится на телеканале НТВ. Родила его Лера в 19 лет и назвала в честь своего любимого актера – Жана-Клода Ванн Дамма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"