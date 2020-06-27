У Роспотребнадзора нет замечаний к работе столичных участков для голосования

Там соблюдаются санитарные нормы

Третий день голосования по поправкам в Конституцию России начался без сбоев. Об этом сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

В надёжности системы голосования убедились 25 тысяч IT-экспертов и специалистов по блокчейн, они активно отслеживают процесс.

"Операторы видеоцентра следят за трансляцией с камер, расположенных на участках. Наблюдатели контролируют ход электронного голосования через общероссийский сайт голосования 2020og.ru", - рассказал Асафов.

Как сообщалось ранее, более 70% граждан приняли участие в электронном голосовании. По данным Роспотребнадзора, с избирательных участков не было получено ни одного замечания, касающегося соблюдения санитарных требований. Посетителям на входе раздают маски и перчатки. Помещения для голосования периодически дезинфицируют.

За голосованием следят более 20 тысяч наблюдателей от общественных организаций. Составлен график дежурств для полноценного присутствия наблюдателей на всех участках. Есть наблюдатели из стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Его итоги будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате.

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