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Наблюдатели заявляют об отсутствии нарушений на участках в Москве

13:54
  • суббота
  • 27 июня 2020

Голосование проходит штатно

На участке для голосования в Москве №69 не выявлено ни одного нарушения с 25 июня. Об этом сообщил независимый наблюдатель Владислав Коропец. Он отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию.
У Роспотребнадзора нет замечаний к работе столичных участков для голосования

"На участке соблюдается все санитарные требования: на входе организован температурный контроль, всех участников голосования обеспечивают масками, перчатками и санитайзерами", - сообщил Коропец журналистам АГН "Москва.

На другом столичном участке №1450 также всё проходит штатно. Наблюдатель от Общественной палаты Москвы Дарья Сапачева отметила, что голосование проходит спокойно с соблюдением всех необходимых норм.

За процессом голосования на участках следят более 20 тысяч наблюдателей от общественных организаций. Граждане голосуют по поправкам в Основной закон страны с 25 июня по 1 июля. Итоги волеизъявления будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате.

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