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Неизвестные факты из жизни Пугачёвой и Киркорова

15:30
  • суббота
  • 27 июня 2020

Ими поделился биограф Примадонны

Фотограф и режиссёр Роман Родин рассказал о неизвестных фактах из жизни семейной пары Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова. Две звезды прожили в законном браке более 10 лет с 1994 по 2005 годы.
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Оказывается, что однажды он решили, как и многие представители шоу-бизнеса, попробовать на себе тайские таблетки для похудания.

Режиссер поделился опасной диетой Пугачёвой и Киркорова. По словам Романа Родина, бывшие супруги попробовали вредное снадобье, будучи на отдыхе в Болгарии. На курорте "Золотые пески" прошёл медовый месяц артистов.

"У Аллы Борисовны очень красивые ножки, стройная фигурка. Мы там все сначала худели на тайских таблетках, а потом пересели на диету", - такой подписью снабдил архивный снимок Роман Родин у себя в Instagram.

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