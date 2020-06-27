Неизвестные факты из жизни Пугачёвой и Киркорова

Ими поделился биограф Примадонны

Фотограф и режиссёр Роман Родин рассказал о неизвестных фактах из жизни семейной пары Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова. Две звезды прожили в законном браке более 10 лет с 1994 по 2005 годы.

Оказывается, что однажды он решили, как и многие представители шоу-бизнеса, попробовать на себе тайские таблетки для похудания.

Режиссер поделился опасной диетой Пугачёвой и Киркорова. По словам Романа Родина, бывшие супруги попробовали вредное снадобье, будучи на отдыхе в Болгарии. На курорте "Золотые пески" прошёл медовый месяц артистов.

"У Аллы Борисовны очень красивые ножки, стройная фигурка. Мы там все сначала худели на тайских таблетках, а потом пересели на диету", - такой подписью снабдил архивный снимок Роман Родин у себя в Instagram.

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