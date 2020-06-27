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На Ксению Собчак напали во время съёмок в монастыре

18:20
  • суббота
  • 27 июня 2020

Телеведущую уложили на землю

На съёмочную группу Ксении Собчак напали на Урале. Телеведущая со своей командой снимала сюжет в Среднеуральском женском монастыре. О нападении злоумышленников Собчак написала в своём Telegram-канале.
Ксения Собчак упала и сломала нос (видео)

"На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты, камеру разбили. Все съёмки избиения забрали, камеру отобрали здоровенные бугаи. Меня толкнули так, что я упала", - написала Собчак.

В Екатеринбургской епархии, в ведении которой находится монастырь, поспешили заявить, в ситуации с нападением на Собчак разберутся правоохранительные органы.

Ранее Ксения Собчак сообщила у себя в соцсетях, что она упала и разбила нос. С перевязанным лицом телеведущая утверждала, что с ней всё в порядке: врачи сделали экстренную операцию.

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