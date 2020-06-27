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"Фыркает и пыхтит": в "Роскосмосе" нашли недостатки в корабле Илона Маска

17:34
  • суббота
  • 27 июня 2020

Там нет нормального туалета

У американского космического корабля Crew Dragon множество недостатков. Их обнаружили специалисты "Роскосмоса". Эксперты ведомства утверждают, что двигатели системы аварийного спасения корабля размещены прямо за стеной кабины астронавтов, что небезопасно.
В корабле Илона Макса нашли российские детали

Кроме того, размер кабины не соразмерен числу астронавтов и к тому же там отсутствует нормальный туалет, говорится в статье журнала "Русский космос".

В 2019 году на испытаниях этот корабль взорвался, что подтверждает обоснованность выводов российских учёных. Также эксперты подчеркнули, что Crew Dragon всю дорогу фыркал и пыхтел, издавая непривычные звуки, удивлявшие экипаж. В чём кроется причина этих звуков, эксперты не рассказали.

В мае 2020 года корабль Crew Dragon, разработанный в компании Илона Маска, отправился в свой первый полёт к МКС. На станцию прилетели астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Они вернутся на Землю в начале августа.

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