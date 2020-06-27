"Фыркает и пыхтит": в "Роскосмосе" нашли недостатки в корабле Илона Маска

Там нет нормального туалета

У американского космического корабля Crew Dragon множество недостатков. Их обнаружили специалисты "Роскосмоса". Эксперты ведомства утверждают, что двигатели системы аварийного спасения корабля размещены прямо за стеной кабины астронавтов, что небезопасно.

Кроме того, размер кабины не соразмерен числу астронавтов и к тому же там отсутствует нормальный туалет, говорится в статье журнала "Русский космос".

В 2019 году на испытаниях этот корабль взорвался, что подтверждает обоснованность выводов российских учёных. Также эксперты подчеркнули, что Crew Dragon всю дорогу фыркал и пыхтел, издавая непривычные звуки, удивлявшие экипаж. В чём кроется причина этих звуков, эксперты не рассказали.

В мае 2020 года корабль Crew Dragon, разработанный в компании Илона Маска, отправился в свой первый полёт к МКС. На станцию прилетели астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Они вернутся на Землю в начале августа.

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