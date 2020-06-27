Руки-веточки: исхудавший Максим Фадеев перепугал поклонников

Продюсер сильно похудел

Поклонники не узнали сильно похудевшего Максима Фадеева. Продюсер скинул 100 килограммов и свободно поместился в одну штанину своих шорт.

Новое фото Фадеева повергло в шок, вызвало оторопь и обескуражило одновременно – его руки и ноги стали похожи на веточки. А ведь совсем недавно это был чрезвычайно полный мужчина.

Фадеев давно боролся с лишним весом. Методику, благодаря которой он скинул центнер, продюсер пока не раскрывает. Поклонники же гадают – то ли это была популярная ныне операция по уменьшению желудка, то ли Фадеев использовал секретный комплекс упражнений вкупе с продвинутой диетой.

Главное здоровье!!! Макс вам идёт полнота, главное, чтобы Вы себя комфортно ощущали в своём весе. Наверно операция на желудке была? Можно и бороду сбривать. Сначала люди сами создают себе проблемы наедая 100кг, а потом "героически" их сбрасывают. Чему все так радуются, аплодируют?

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