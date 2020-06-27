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Международные эксперты дали высокую оценку организации голосования

15:43
  • суббота
  • 27 июня 2020

Оно проходит без нарушений

Французские эксперты высоко оценили организацию голосования на одном из московских избирательных участков. Они побывали на участке №213 и ознакомились с тем, как как проходит голосование по внесению поправок в Конституцию.
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"Мы можем сделать выводы об организации голосования. Соблюдены все правила безопасности в условиях пандемии: есть маски, перчатки, дезинфицирующие средства; соблюдается дистанция", – сказала глава попечительского совета благотворительного фонда "Жива" Жанин Арнольди Зих.

Она также отметила работу наблюдателей. "Здесь есть люди разного возраста: от студентов до пенсионеров. Их всех объединяет то, что они не хотят оставаться в стороне от этого события", – добавила Жанин Арнольди Зих.

Международные эксперты будут следить за голосованием до завершения голосования наряду с наблюдателями от российских общественных организаций. Всего их в общей сложности - более 20 тысяч человек, пишут "Аргументы и факты".

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги волеизъявления будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате.

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