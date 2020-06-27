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Наблюдатель отметил высокий уровень организации голосования в Ломоносовском районе

15:58
  • суббота
  • 27 июня 2020

В Москве работают международные эксперты

Техническая часть голосования по поправкам в Конституцию находится на высоком уровне. Об этом сообщил наблюдатель от ЛДПР Александр Долгорукий. Он работает в Ломоносовском районе Москвы.
Наблюдатели заявляют об отсутствии нарушений на участках в Москве

"Работа в УИКах поставлена на высоком уровне. При входе на каждый УИК находятся средства защиты, каждый спокойно может взять их. Я вчера проверял технические моменты: может ли человек проголосовать дважды. Это сделать невозможно технически", - сказал наблюдатель в интервью АГН "Москва".

Долгорукий сообщил, что он постоянно находится в контакте с наблюдателями из других районов. Жалоб с стороны голосующих к ним не поступало.

За ходом голосования по поправкам в Конституцию следят более 20 тысяч наблюдателей от общественных организаций, а также международные эксперты. Голосование завершится вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате.

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