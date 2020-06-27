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Илья Массух: "Серьёзных нарушений в ходе голосования не наблюдается"

16:14
  • суббота
  • 27 июня 2020

Эксперты отмечают высокий уровень организации

Серьёзных нарушений в процессе голосования в Москве по поправкам в Конституцию нет, об этом сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илья Массух.
Наблюдатель от ЛДПР высоко оценила организацию голосования по поправкам к Конституции в Москве

Каждый сигнал о возможных нарушениях  наблюдатели отрабатывают. По словам Массуха, на нескольких участках для голосования не выдавались списки на надомное голосование наблюдателям и членам УИК. Эта проблема была быстро решена. 

За ходом голосования следят также международные эксперты. Волеизъявление граждан проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате.

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