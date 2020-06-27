Илья Массух: "Серьёзных нарушений в ходе голосования не наблюдается"

Эксперты отмечают высокий уровень организации

Серьёзных нарушений в процессе голосования в Москве по поправкам в Конституцию нет, об этом сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илья Массух.

Каждый сигнал о возможных нарушениях наблюдатели отрабатывают. По словам Массуха, на нескольких участках для голосования не выдавались списки на надомное голосование наблюдателям и членам УИК. Эта проблема была быстро решена.

За ходом голосования следят также международные эксперты. Волеизъявление граждан проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"