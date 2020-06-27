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Почётный донор России: "Голосование по Конституции проходит в атмосфере праздника"

17:08
  • суббота
  • 27 июня 2020

Всё организовано на высшем уровне

Организация голосования по поправкам в Конституцию на станции переливания крови в Москве проходит на высоком уровне. Глава Ресурсного центра по донорству Станислав Давыдов сообщил, что все медики получили средства индивидуальной защиты, а само голосование проходит в атмосфере праздника.
Наблюдатель от ЛДПР высоко оценила организацию голосования по поправкам к Конституции в Москве

"Приехала выездная комиссия, с урной, всё опечатано, всё проверено, всё было сделано должным образом. По нашему мнению, голосование прошло на высочайшем уровне", - приводит слова Почётного донора России "Комсомольская правда".

Давыдов отметил, что на голосовании было установлено видеонаблюдение, присутствовавшие наблюдатели и комиссия следили всё, чтобы не было нарушений.

"Мы сделали праздник для сотрудников. Для того, чтобы они почувствовали, что их голос действительно нужен, что фактически они своими руками пишут Конституцию, по которой будут жить их дети и их внуки", - заключил Давыдов.

Граждане России голосуют по поправкам в Основной закон страны с 25 июня по 1 июля. ЦИК подведёт итоги вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Электронное голосование возможно ещё в одном регионе страны – в Нижегородской области.

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