ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Профессор РАНХиГС: "Процесс голосования в Москве организован должным образом"

17:04
  • суббота
  • 27 июня 2020

Замечаний нет

На участке для голосования по поправкам в Конституцию, где отдал свой голос профессор кафедры истории экономики Института общественных наук РАНХиГС Александр Бессолицын, высоко организован процесс волеизъявления граждан. Об этом профессор рассказал в интервью изданию "Аргументы и факты".
Наблюдатель от ЛДПР высоко оценила организацию голосования по поправкам к Конституции в Москве

Бессолицына обеспечили защитными средствами, а сам процесс голосования занял, по его словам, всего несколько минут. Он заметил на участке наблюдателей, все они были в масках и перчатках. Очередей на участке не было.

"На мой взгляд, выступления по поводу давления и принуждения людей к голосованию - все надуманное, наносное. В действительности все нормально, процесс организован должным образом", - сказал преподаватель.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Его итоги будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.