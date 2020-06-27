Профессор РАНХиГС: "Процесс голосования в Москве организован должным образом"

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На участке для голосования по поправкам в Конституцию, где отдал свой голос профессор кафедры истории экономики Института общественных наук РАНХиГС Александр Бессолицын, высоко организован процесс волеизъявления граждан. Об этом профессор рассказал в интервью изданию "Аргументы и факты".

Бессолицына обеспечили защитными средствами, а сам процесс голосования занял, по его словам, всего несколько минут. Он заметил на участке наблюдателей, все они были в масках и перчатках. Очередей на участке не было.

"На мой взгляд, выступления по поводу давления и принуждения людей к голосованию - все надуманное, наносное. В действительности все нормально, процесс организован должным образом", - сказал преподаватель.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Его итоги будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате.

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