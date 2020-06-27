Политологи отмечают высокий уровень организации голосования в Москве

27 июня - третий день всенародного голосования

Голосование по поправкам в Конституцию проходит спокойно, на каждом участке есть необходимые для защиты граждан от коронавируса средства. Об этом сообщил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его оценке, оснащение участков соответствует требованиям Роспотребнадзора.

"На каждом участке есть необходимые средства для защиты граждан: маски, перчатки, санитайзеры и индивидуальные ручки - всё строго по требованиям Роспотребнадзора. На каждом участке присутствуют наблюдатели", - сказал политолог в интервью АГН "Москва".

По словам Шаповалова, серьёзных нарушений на голосовании не зафиксировано, хотя и есть несколько провокаций со стороны избирателей, которые попытались проголосовать дважды. Третий день голосования демонстрирует позитивный настрой граждан, считает политолог.

В свою очередь, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин сказал, что всенародное голосование идёт в штатном режиме.

"Жалоб нет ни от тех, кто принимает участие в голосовании, ни от наблюдателей. Пока всё идёт в общем достаточно ровно, предсказуемо", - сказал эксперт.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Итоги волеизъявления будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате.

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