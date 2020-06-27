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Эксперт из Европы отметил отсутствие нарушений на участках для голосования в Москве

18:11
  • суббота
  • 27 июня 2020

Процесс идёт штатно

Голосование по поправкам в Конституцию проходит отлично. Такую оценку процессу дал заместитель главы латвийской "Партии действия" Евгений Король.
Наблюдатель от ЛДПР высоко оценила организацию голосования по поправкам к Конституции в Москве

"Мы посмотрели уже 11 участков, и я не заметил по голосованию никаких нарушений. Единственное нарушение было в первый день - у нас не проверили температуру. Но когда я сообщил, это было устранено", - приводит слова Короля АГН "Москва".

Гостю из Латвии понравилось то, что на некоторых участках инициативные люди организовали выставки. "Изначально я очень скептически смотрел на ваши выборы. То, что в наших СМИ освещается, я не увидел на вашем участке, что меня как специалиста очень радует", - заключил Евгений Король.

За голосованием в Москве следят международные эксперты и наблюдатели от российских общественных организаций. Граждане голосуют по поправкам в Основной закон страны с 25 июня по 1 июля. Итоги волеизъявления будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Дистанционно можно отдать свой голос и в Нижегородской области.

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