В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

За сутки выздоровели ещё 1052 человека

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 052 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 147 095.

26 июня в Москве за сутки выявили минимум новых случаев коронавируса с начала апреля. Всего 750 жителей города заразились новым китайским вирусом. В мире наблюдается обратная тенденция: в странах, где уже прошёл пик заболеваемости, снова регистрируется большое число заболевших.

По данным на 27 июня, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 219 354 пациентам, умерло с начала пандемии 3 738 человек. В России больных зарегистрировано около 627 тысяч, в мире 9,8 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерли 494 тысячи человек.

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