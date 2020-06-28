Число инфицированных коронавирусом в России превысило 634 тысячи

Кривая заболеваемости идёт вниз

За сутки в России зафиксировано 6 791 случай заражения коронавирусом, всего выявлено 634 437 человек с COVID-19. Более месяца Москва не вносит в статистику большое число заражённых, за сутки в столице зарегистрировано 717 больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 220 071 инфицированный, вылечились 147 095 человек.

Врачи и учёные продолжают исследовать последствия перенесённого заболевания для здоровья человека. Британские специалисты выяснили, что каждый третий пациент, восстанавливающийся от COVID-19, может в дальнейшем всю жизнь страдать от повреждения лёгких, хронической усталости и психологических расстройств.

Не исключено, что коронавирус также может стать причиной повреждений мозга и повышать риск развития болезни Альцгеймера. Как сообщала глава британского центра по восстановлению от коронавируса Хилари Флойд, у неё под наблюдением находятся большое число пациентов людей среднего возраста, которые долгое время после перенесённой болезни страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.

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