ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве за сутки менее 800 человек заразились коронавирусом

11:26
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Заболевших становится меньше

 717 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 220 071 человек, умерли  3 738 пациентов. Число вылечившихся выросло до 147 095 человек.
Количество выявляемых случаев COVID-19 в Москве снизилось на 37%

В Москве постепенно снимаются введённые из-за пандемии ограничения. С 23 июня в городе заработали в полном объёме кафе и рестораны, разрешены занятия спортом в парках. А с 29 июня откроются ещё семь центров госуслуг "Мои документы". Таким образом, заработают все столичные МФЦ.

Перед открытием все сотрудники прошли тесты на коронавирус. Посетители и работники центров госуслуг обязаны носить маски и перчатки, а на входе всем будут мерить температуру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи и пациенты в инфекционном отделении больницы
Врачи и пациенты в инфекционном отделении больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.