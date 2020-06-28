В Москве за сутки менее 800 человек заразились коронавирусом

Заболевших становится меньше

717 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 220 071 человек, умерли 3 738 пациентов. Число вылечившихся выросло до 147 095 человек.

В Москве постепенно снимаются введённые из-за пандемии ограничения. С 23 июня в городе заработали в полном объёме кафе и рестораны, разрешены занятия спортом в парках. А с 29 июня откроются ещё семь центров госуслуг "Мои документы". Таким образом, заработают все столичные МФЦ.

Перед открытием все сотрудники прошли тесты на коронавирус. Посетители и работники центров госуслуг обязаны носить маски и перчатки, а на входе всем будут мерить температуру.

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