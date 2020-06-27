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Вторая волна? Российские туроператоры отменяют зарубежные туры

19:37
  • суббота
  • 27 июня 2020

Ясности с поездками в Европу пока нет

На фоне всё чаще появляющейся информации о возможной второй волне коронавируса российские туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж. Причина - неопределенность с датами снятия ограничений и возобновления международного авиасообщения, сообщает "Вестник АТОР".
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О планах отменить туры проинформировали крупнейшие российские операторы: ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и "Интурист". Часть из них предлагает отдыхающим перенести забронированные на июль туры на август-декабрь 2020 года, либо на лето  2021 года.

Европа в июле открывает авиасообщение, но, по поступающим из стран Старого Света данным, пока не собирается пускать к себе туристов из России. В красный список россиян внёс даже Тунис, который всегда очень доброжелательно относился к нашим туристам.

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