Мэр Конотопа известен своими националистическими взглядами

В Киеве произошёл случай, наглядно демонстрирующий деградацию украинской власти и её истинное отношение к России. Мэр Конотопа демонстративно сжёг российский флаг перед посольством в Киеве.

Артём Семенихин похвастался видео у себя в соцсети. Под звуки гимна Украины он надругался над российским символом, пишет ТАСС. В комментариях к ролику мэр написал угрозы в адрес президента России.

Семенихин известен своими антироссийскими взглядами. В январе этого года он принял решение установить в 70 километрах от границы с Россией памятник украинскому националисту Степану Бандере.

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