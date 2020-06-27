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Опыт Москвы по наблюдению за голосованием оценили эксперты из 15 стран

22:17
  • суббота
  • 27 июня 2020

Уровень организации гораздо выше, чем в западных странах

Международные эксперты из 15 стран мира оценили опыт Москвы в организации наблюдения за голосованием. Об этом сообщила пресс-служба Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием по внесению изменений в Конституцию.

Там рассказали, что штаб посетили около 30 международных экспертов из Германии, Италии, Бразилии и других стран. Для них провели обзорную экскурсию, а также рассказали об организации видеонаблюдения за участками, работе колл-центра, группы разбора

Особый интерес у иностранных гостей вызвал видеоцентр штаба. Как рассказал первый заместитель руководителя Общественного штаба, куратор Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев, видеокамеры фиксируют все, что происходит на участках в круглосуточном режиме, и в случае необходимости записи всегда можно отмотать назад и просмотреть.

Депутат городского совета Монцы Федерико Арена рассказал об опыте проведения электронного голосования в Италии и отметил, что уровень его организации в Москве гораздо выше.

"В Италии подобная система была применена во время голосования по вопросу автономии региона Ломбардия в 2018 году. Но в нашей стране она не позволяет проголосовать из дома, и для того, чтобы отдать свой голос, людям, зарегистрированным на электронное голосование, приходилось все равно идти на участок", - рассказал он.

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