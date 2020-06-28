Опасность миновала: Собянин рассказал о ситуации в Москве

Пик заболеваемости пройден

В Москве опасность новой вспышки коронавируса после снятия ограничений миновала, об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил мэр Сергей Собянин. Столица прошла все пики, сняла ограничения и ничего ужасного, вопреки прогнозам, не произошло, сказал глава города.

С 23 июня в столице начался третий этап снятия ограничений: заработали в полном объёме рестораны, фитнес- центры, детские сады, в парках снова можно заниматься спортом.

Собянин отметил, что за последнюю неделю уменьшается количество выявленных вновь зараженных и снижается количество госпитализированных, тяжелобольных на ИВЛ.

По данным на 27 июня, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 219 354 пациентам, умерло с начала пандемии 3 738 человек. В России больных зарегистрировано около 627 тысяч, в мире 9,8 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерли 494 тысячи человек.

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