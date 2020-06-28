Из-за паводка в Приморье повреждены 8 мостов

Дожди не прекращаются

В Приморье пришла новая волна паводка: затоплены дома, повреждены мосты, размыты дороги. Из-за непрекращающихся ливней в Кавалеровском районе введён режим чрезвычайной ситуации. Реки вышли из берегов. На нескольких трассах ограничено движение.

Из-за интенсивных дождей из берегов вышли сразу четыре реки. Большая вода снесла на своем пути и дамбу, которая должна была уберечь населённые пункты от подтопления.

Потоки воды дошли до жилых домов. Затоплено более 30 приусадебных участков. Люди, как могут спасают имущество и, в первую очередь, заготовленные дрова.

В районе повреждено восемь мостов, четыре из которых снесены полностью. Частично размыты дороги между поселками. Проезд легкового транспорта ограничен, сообщает "ТВ Центр".

Пока режим ЧС введен только в Кавалеровском районе. Но сложная обстановка и на других территориях. Так, например, в селе Фурманово паводок оставил жителей без электричества. И начать восстановительные работы пока невозможно - туда просто не проехать.

Сильные осадки осложнили паводковую обстановку практически на всех реках края. Несмотря на то, что дожди сейчас в большей степени прекратились, вода продолжает прибывать. Сейчас затруднен проезд на восьми участках дорог.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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