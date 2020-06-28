Ветер повалил два крана на стройке в Татарстане (видео)

Пострадавших нет

Во власти непогоды оказались несколько российских регионов. Так, в Татарстане 40 населённых пунктов остались без света. В Набережных Челнах повалило сразу два башенных крана. Пострадавших нет. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду.

В Вологодской области очевидцы засняли смерч. Огромная воронка высотой в несколько десятков метров прошла вблизи жилых домов. В Рязанской области град был настолько крупным, что автомобилисты бросились укрывать свои машины. Улицы оказались подтоплены, сообщает "ТВ Центр".

Ураган накрыл и Новосибирскую область. Штормовой ветер сносил крыши домов и валил деревья. Сейчас коммунальщики ликвидируют последствия непогоды.

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