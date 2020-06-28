Явка на онлайн-голосовании по Конституции превысила 75%

Люди активно отдают свои голоса

В онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 75% зарегистрировавшихся избирателей - почти 900 тысяч человек. Свой выбор уже сделали и добровольцы, принимающие участие в испытании вакцины от коронавируса, им бюллетени доставили прямо в палаты. Но и на участки люди приходят активно, процесс абсолютно безопасный, все санитарные нормы соблюдаются строго.

Четвёртый день продолжается голосование, за первые дни свой выбор сделали более 21 миллиона человек. Но основной поток избирателей ожидают, конечно, 1 июля.

27 июня появлялись сообщения о попытке атаки на сервис. Однако сбоя в системе не произошло, а доступ был вскоре восстановлен. За ночь свой выбор сделали ещё 10 тысяч человек.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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