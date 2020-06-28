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Явка на онлайн-голосовании по Конституции превысила 75%

12:46
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Люди активно отдают свои голоса

В онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 75% зарегистрировавшихся избирателей - почти 900 тысяч человек. Свой выбор уже сделали и добровольцы, принимающие участие в испытании вакцины от коронавируса, им бюллетени доставили прямо в палаты. Но и на участки люди приходят активно, процесс абсолютно безопасный, все санитарные нормы соблюдаются строго.
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Четвёртый день продолжается голосование, за первые дни свой выбор сделали более 21 миллиона человек. Но основной поток избирателей ожидают, конечно, 1 июля.

27 июня появлялись сообщения о попытке атаки на сервис. Однако сбоя в системе не произошло, а доступ был вскоре восстановлен. За ночь свой выбор сделали ещё 10 тысяч человек.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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