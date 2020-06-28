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В Белом доме опровергли фейк о преступных связях талибов с Россией

13:18
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Российским дипломатам угрожали после выхода статьи

В Вашингтоне опровергли информацию о том, что Москва могла платить талибам за головы американских военных. Статью с фейковой новостью  опубликовала газета The New York Times. По данным издания, разведка доложила об этом Дональду Трампу, но он не принял ответных мер.
Российским дипломатам угрожают после публикации в The New York Times

Сразу после выхода статьи в адрес наших дипломатов в США начали поступать угрозы. Российский МИД потребовал от американских властей соблюдать дипломатические нормы. Пресс-секретарь Белого дома сообщила: разведка не докладывала президенту США о якобы имевшихся российских отношениях с талибами, данные издания являются неточными.

Однако политические оппоненты Трампа уже снова обвиняют его в сотрудничестве с Москвой. Бывший вице-президент и возможный соперник Трампа на предстоящих выборах Джо Байден поспешил заявить, что глава государства предал американских военных, сообщает "ТВ Центр".

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