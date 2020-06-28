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В США начинается эпоха разгула бандитизма

13:22
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Люди на взводе

По меньшей мере, два человека погибли и четверо получили ранения в результате стрельбы в штате Калифорния. Инцидент произошёл в городе Ред-Блафф, в сортировочном центре одной из крупных торговых сетей. Как сообщает полиция, злоумышленник объехал на автомобиле вокруг комплекса четыре круга и протаранил двери здания. После этого он открыл огонь по людям из винтовки.
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Прибывшие на место стражи порядка вступили в перестрелку с преступником. Он был ранен и доставлен в больницу, где позже скончался. На фоне участившихся в США случаев со стрельбой газета "Таймс" опубликовала тревожную статистику. Издание отмечает: массовые протесты за права темнокожих привели к всплеску преступности. На улицах полиции стало меньше, а нападений больше, сообщает "ТВ Центр".

Число перестрелок в Чикаго возросло на треть, ситуация в Нью-Йорке демонстрирует худшие показатели с 1996 года. Издание предупреждает: страна рискует вернуться в эпоху разгула бандитизма.

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