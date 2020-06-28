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30 тысяч туристов приехали на отдых в Сочи

13:33
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Ограничения по коронавирусу снимаются

Санкт-Петербург переходит на новый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. В городе официально открываются скверы, парковые зоны, детские и спортивные площадки.
В России открывается туристический сезон

С 28 июня возобновляется и пассажирская судоходная навигация, а 29 июня снова начнут работать небольшие салоны красоты и летние веранды ресторанов.

В Краснодарском крае ждут гостей. Курортный сезон начался в регионе неделю назад. На отдых в Сочи приехали уже более 30 тысяч туристов.

Строгие правила санитарной безопасности соблюдаются на пляжах и в отелях, сообщает "ТВ Центр".  

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