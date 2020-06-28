В Москву вернулись врачи, помогавшие Камчатке бороться с коронавирусом

Медики выполнили поставленную задачу

В Москву вернулась первая бригада врачей, отправленных на Камчатку помогать местным коллегам бороться с коронавирусом. Более 20 сотрудников ведущих столичных больниц делились опытом. За две недели работы на Камчатке они посетили пять населённых пунктов и осмотрели более 400 пациентов в 11 стационарах.

Три самолёта доставили в регион комплекты средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. За время работы в Камчатском крае москвичам удалось перепрофилировать восемь стационаров для приёма пациентов с новой инфекцией, а также создать лабораторию и КТ-центр.

Ещё одна бригада столичных медиков продолжает помогать коллегам и проводит обучающие семинары для врачей разных специальностей. Всего с конца мая более 100 московских медиков были направлены в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает "ТВ Центр".

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