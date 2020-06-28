ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москву вернулись врачи, помогавшие Камчатке бороться с коронавирусом

13:26
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Медики выполнили поставленную задачу

В Москву вернулась первая бригада врачей, отправленных на Камчатку помогать местным коллегам бороться с коронавирусом. Более 20 сотрудников ведущих столичных больниц делились опытом. За две недели работы на Камчатке они посетили пять населённых пунктов и осмотрели более 400 пациентов в 11 стационарах.
Как обычные врачи стали героями

Три самолёта доставили в регион комплекты средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. За время работы в Камчатском крае москвичам удалось перепрофилировать восемь стационаров для приёма пациентов с новой инфекцией, а также создать лабораторию и КТ-центр.

Ещё одна бригада столичных медиков продолжает помогать коллегам и проводит обучающие семинары для врачей разных специальностей.  Всего с конца мая более 100 московских медиков были направлены в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в аэропорту
Врачи в аэропорту
Скорая помощь в аэропорту Шереметьево
Скорая помощь в аэропорту Шереметьево
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.