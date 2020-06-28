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Как в этом году школьники провели выпускной вечер

11:59
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Праздник прошёл в онлайн-формате

Большой праздник для сотен тысяч российских школьников и студентов. Выпускной вечер, наполненный добрыми словами и большими надеждами.

И конечно, прекрасными традициями, которые из-за пандемии коронавируса пришлось скорректировать, но торжество состоялось, пусть и на онлайн площадках.

А кульминацией, уже в реальности, стал красивейший фестиваль "Алые паруса", за которым на этот раз наблюдала без преувеличения вся страна.

О главном дне в жизни школьников - Илья Данильцев (смотрите видео).

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