Как в этом году школьники провели выпускной вечер

Праздник прошёл в онлайн-формате

Большой праздник для сотен тысяч российских школьников и студентов. Выпускной вечер, наполненный добрыми словами и большими надеждами.

И конечно, прекрасными традициями, которые из-за пандемии коронавируса пришлось скорректировать, но торжество состоялось, пусть и на онлайн площадках.

А кульминацией, уже в реальности, стал красивейший фестиваль "Алые паруса", за которым на этот раз наблюдала без преувеличения вся страна.

О главном дне в жизни школьников - Илья Данильцев (смотрите видео).

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