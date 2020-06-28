В Москве предотвратили атаку на систему электронного голосования

Сервис работает исправно

Вечером 27 июня в Москве предотвращена попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции. Атаку вели через сервис наблюдателя, сообщил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

В системе сейчас действует режим повышенной безопасности. Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки, они будут записаны в блокчейн.

По последним данным, в дистанционном режиме уже проголосовали 75% граждан. Принято 879 654 бюллетеня.

Граждане голосуют по поправкам в Основной закон страны с 25 июня по 1 июля. Итоги волеизъявления будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Дистанционно можно отдать свой голос и в Нижегородской области.

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