За какими подарками чаще всего обращаются победители "Миллиона призов"

Люди выбирают пополнение карты "Тройка"

Москвичи чаще всего выбирают московский метрополитен, магазины "Дикси" и "Детский мир", сеть аптек "Столички" среди компаний-партнёров акции "Миллион призов". Свои выигрышные баллы уже потратили более половины всех обратившихся за подарками. 27 июня победителями очередного розыгрыша программы стали 146 666 человек.

Победители могут обменять баллы на бонусы и скидки от крупных торговых сетей, кафе и ресторанов, а также на городские поощрения и благотворительность. Всего за всё время акции разыграют два миллиона призов, которые можно будет потратить до конца 2020 года. Один выигрышный балл равен одному рублю, разыгрываемые призы - от 1 до 4 тысяч баллов.

Программа "Миллион призов" действует в период голосования по поправкам к Конституции. Её участником может стать любой гражданин, включённый в список для голосования на территории Москвы.

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