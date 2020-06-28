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Эксперт: "Все подготовленные в Конституцию поправки имеют важное значение"

11:05
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

В России проходит голосование по поправкам в Основной закон

Каждый гражданин, если он хочет, чтобы Россия стала сильной и во внутренней, и во внешней политике, должен идти голосовать. С таким заявлением выступила глава общественной организации "Ассамблея народов России" Светлана Смирнова. По её мнению, все поправки к Конституции, вынесенные на голосование, имеют важное значение.
Наблюдатель от ЛДПР высоко оценила организацию голосования по поправкам к Конституции в Москве

"Конституция - это основной закон нашей страны. Она определяет, как мы будем двигаться вперёд, какие основополагающие принципы касательно устройства нашей страны, социальной защиты будут предусмотрены", - отметила Смирнова в интервью АГН "Москва".

С 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по поправкам в Конституцию. Его итоги подведут вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Дистанционно можно отдать свой голос и в Нижегородской области.

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