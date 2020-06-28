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Известный политолог отметил высокий уровень организации голосования в Москве

11:19
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

На участках соблюдаются санитарные требования

На избирательных участках в Москве тщательно соблюдаются меры санитарной безопасности. Об этом рассказал после голосования известный политолог Дмитрий Бабич.
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"С того момента, как перестали требовать электронные пропуска для общественного транспорта, степень бдительности граждан снизилась. Люди ездят в полных автобусах, садятся рядом друг с другом в метро, и на этом фоне то, что происходило на участке явно отличалось в лучшую сторону, меры безопасности соблюдались, всем выдавали маски и перчатки", - сказал эксперт в интервью "Московскому комсомольцу".

От отметил, что на участке работали наблюдатели, были и видеокамеры. "Информированность населения высокая, были все возможности у населения ознакомиться с поправками", - добавил Бабич.

За голосованием в Москве следят международные эксперты и наблюдатели от российских общественных организаций. Голосование закончится 1 июля, тогда же будут подведены итоги волеизъявления граждан. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате.

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