Известный политолог отметил высокий уровень организации голосования в Москве

На участках соблюдаются санитарные требования

На избирательных участках в Москве тщательно соблюдаются меры санитарной безопасности. Об этом рассказал после голосования известный политолог Дмитрий Бабич.

"С того момента, как перестали требовать электронные пропуска для общественного транспорта, степень бдительности граждан снизилась. Люди ездят в полных автобусах, садятся рядом друг с другом в метро, и на этом фоне то, что происходило на участке явно отличалось в лучшую сторону, меры безопасности соблюдались, всем выдавали маски и перчатки", - сказал эксперт в интервью "Московскому комсомольцу".

От отметил, что на участке работали наблюдатели, были и видеокамеры. "Информированность населения высокая, были все возможности у населения ознакомиться с поправками", - добавил Бабич.

За голосованием в Москве следят международные эксперты и наблюдатели от российских общественных организаций. Голосование закончится 1 июля, тогда же будут подведены итоги волеизъявления граждан. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"