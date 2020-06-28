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Политолог Дмитрий Гусев поделился впечатлениями о процедуре голосования

11:49
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Оно проходит на высоком уровне

Известный политолог Дмитрий Гусев назвал дистанционное голосование удобным и комфортным способом волеизъявления. Сам он проголосовал в онлайн-формате и полагает, что необходимо внедрять и развивать такой способ голосования на территории всей страны, пишет "Московский комсомолец".
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Голосование по поправкам в Конституцию в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, на участках работают международные эксперты и наблюдатели от российских общественных организаций.

С 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по поправкам в Конституцию. Его итоги подведут вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Дистанционно можно отдать свой голос и в Нижегородской области.

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