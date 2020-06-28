ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главный детский врач Москвы отметил неоспоримое удобство онлайн-голосования

12:09
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Страна голосует по поправкам в Конституцию

Электронное голосование – самый удобный и безопасный способ волеизъявления граждан в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение высказал главный педиатр Москвы Исмаил Османов.
Почётный донор России: "Голосование по Конституции проходит в атмосфере праздника"

В больнице, где он работает, было предоставлено несколько вариантов голосования: традиционное, электронное, а также формат голосования на рабочем месте по предварительному заявлению. По мнению врача, электронное голосование является очень удобным форматом, оно сводит на нет риски заражения и экономит время.

"У нас большинство сотрудников (более 60%) изъявили желание проголосовать на рабочем месте, остальные подали заявку на дистанционное голосование через "Госуслуги", - сообщил Османов в интервью АГН "Москва".

Граждане голосуют по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Дистанционно можно отдать свой голос и в Нижегородской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мужчина в перчатках и со смартфоном
Мужчина в перчатках и со смартфоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.