Главный детский врач Москвы отметил неоспоримое удобство онлайн-голосования

Страна голосует по поправкам в Конституцию

Электронное голосование – самый удобный и безопасный способ волеизъявления граждан в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение высказал главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

В больнице, где он работает, было предоставлено несколько вариантов голосования: традиционное, электронное, а также формат голосования на рабочем месте по предварительному заявлению. По мнению врача, электронное голосование является очень удобным форматом, оно сводит на нет риски заражения и экономит время.

"У нас большинство сотрудников (более 60%) изъявили желание проголосовать на рабочем месте, остальные подали заявку на дистанционное голосование через "Госуслуги", - сообщил Османов в интервью АГН "Москва".

Граждане голосуют по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Дистанционно можно отдать свой голос и в Нижегородской области.

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