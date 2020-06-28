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Режиссёр Константин Богомолов проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию

12:40
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Он решил сделать это дистанционно

Режиссёр Константин Богомолов выбрал электронный формат голосования по поправкам в Конституцию. Как признался худрук Театра на Малой Бронной, он любит гаджеты и старается соблюдать карантинные ограничения.
Эксперт: "Все подготовленные в Конституцию поправки имеют важное значение"

"У меня нет вопроса, почему я пошёл голосовать. Я хожу голосовать всегда, я ходил на все выборы. Я считаю это важным и не разделяю взглядов, что один голос среди многих миллионов, он утонет", - сказал Богомолов.

С 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по поправкам в Конституцию. В Москве и Нижегородской области можно проголосовать в онлайн-формате через интернет. Явка на электронном голосовании уже превысила 75%.

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